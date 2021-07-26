Yeni Zelanda, IŞİD Bağlantılı Kadının Türkiye’den İadesini Kabul Etti

Açıklamada ismi Suhayra Aden olarak tanımlanan Yeni Zelanda doğumlu kadının altı yaşındayken Avustralya'ya taşındığı ve 2014'te Suriye'ye gidene kadar orada yaşadığı belirtildi.
O ve çocukları, bu yılın başlarında Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar ve göçmen merkezinde tutuldular. Türk makamları, Yeni Zelanda'nın aileyi iade almasını talep etmişti.
Yeni Zelanda konuyu hafife almadı ve Başbakan Jacinda Ardern, Wellington'daki kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Uluslararası sorumluluklarımızı ve konuya çocukların dahil olduğu gerçeğini de aklımızda tutarak bu meseleyi değerlendirdik. Eğer bu kişinin vatandaşlığını biz de iptal etseydik 26 yaşındaki bu genç anne ve çocukları devletsiz kalacaktı. Avustralya da vatandaşlıktan çıkardığına göre onlar Türkiye'nin değil artık bizim sorumluluğumuz." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.