26 Tem 2021 - 17:17- Dünya G: 26 Tem 2021 - 17:18

Yeni Zelanda, IŞİD Bağlantılı Kadının Türkiye’den İadesini Kabul Etti

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Yeni Zelanda geçen yıl Avustralya'nın çifte vatandaşlığını iptal ettiği IŞİD terör örgütü bağlantılı bir kadının ve iki küçük çocuğunun iadesini kabul edeceğini duyurdu.
Yeni Zelanda, IŞİD Bağlantılı Kadının Türkiye’den İadesini Kabul Etti mask
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Açıklamada ismi Suhayra Aden olarak tanımlanan Yeni Zelanda doğumlu kadının altı yaşındayken Avustralya'ya taşındığı ve 2014'te Suriye'ye gidene kadar orada yaşadığı belirtildi.

O ve çocukları, bu yılın başlarında Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar ve göçmen merkezinde tutuldular. Türk makamları, Yeni Zelanda'nın aileyi iade almasını talep etmişti.

Yeni Zelanda konuyu hafife almadı ve Başbakan Jacinda Ardern, Wellington'daki kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Uluslararası sorumluluklarımızı ve konuya çocukların dahil olduğu gerçeğini de aklımızda tutarak bu meseleyi değerlendirdik. Eğer bu kişinin vatandaşlığını biz de iptal etseydik 26 yaşındaki bu genç anne ve çocukları devletsiz kalacaktı. Avustralya da vatandaşlıktan çıkardığına göre onlar Türkiye'nin değil artık bizim sorumluluğumuz." dedi.
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26 Tem 2021 - 17:17 - Dünya

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