ABD’de Delta Varyantı Endişesi Arttı, Kısıtlamalar Yeniden Gözden Geçirildi

Beyaz Saray, sadece vakaların değil aşı karşıtlığının da giderek arttığı kıtada, salgın kısıtlamalarını yeniden gözden geçirdi.

Daha hızlı yayılan delta varyantının Avrupa'da da tırmanışta olmasını dikkate alan yetkililer, transatlantik seyahati yoğunlaştırma konusunda daha "yavaş adım atma" kararı aldı.

"Delta varyantı kaynaklı vakalar özellikle aşılanmamış olanlar arasında artıyor"

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki de yaptığı açıklamada, "Delta varyantı kaynaklı vakalar, özellikle aşılanmamış olanlar arasında artıyor ve önümüzdeki haftalarda artması muhtemel görünüyor" diyerek, kısıtlamaların şimdilik devam edeceğini belirtti.