27 Tem 2021 - 10:55- Dünya G: 27 Tem 2021 - 10:56

ABD’de Delta Varyantı Endişesi Arttı, Kısıtlamalar Yeniden Gözden Geçirildi

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) delta varyantı kaynaklı COVID-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle mevcut uluslararası seyahat kısıtlamalarını yürürlükte tutmaya karar verdi.
ABD’de Delta Varyantı Endişesi Arttı, Kısıtlamalar Yeniden Gözden Geçirildi mask
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Beyaz Saray, sadece vakaların değil aşı karşıtlığının da giderek arttığı kıtada, salgın kısıtlamalarını yeniden gözden geçirdi.

Daha hızlı yayılan delta varyantının Avrupa'da da tırmanışta olmasını dikkate alan yetkililer, transatlantik seyahati yoğunlaştırma konusunda daha "yavaş adım atma" kararı aldı.
"Delta varyantı kaynaklı vakalar özellikle aşılanmamış olanlar arasında artıyor"

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki de yaptığı açıklamada, "Delta varyantı kaynaklı vakalar, özellikle aşılanmamış olanlar arasında artıyor ve önümüzdeki haftalarda artması muhtemel görünüyor" diyerek, kısıtlamaların şimdilik devam edeceğini belirtti.
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27 Tem 2021 - 10:55 - Dünya

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