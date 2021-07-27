ABD’de Delta Varyantı Endişesi Arttı, Kısıtlamalar Yeniden Gözden Geçirildi

Beyaz Saray, sadece vakaların değil aşı karşıtlığının da giderek arttığı kıtada, salgın kısıtlamalarını yeniden gözden geçirdi.
Daha hızlı yayılan delta varyantının Avrupa'da da tırmanışta olmasını dikkate alan yetkililer, transatlantik seyahati yoğunlaştırma konusunda daha "yavaş adım atma" kararı aldı.
"Delta varyantı kaynaklı vakalar özellikle aşılanmamış olanlar arasında artıyor"
Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki de yaptığı açıklamada, "Delta varyantı kaynaklı vakalar, özellikle aşılanmamış olanlar arasında artıyor ve önümüzdeki haftalarda artması muhtemel görünüyor" diyerek, kısıtlamaların şimdilik devam edeceğini belirtti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.