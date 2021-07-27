27 Tem 2021 - 10:57- Eğitim G: 27 Tem 2021 - 10:58

YÖKDİL/2 İçin Geç Başvurular Bugün Son

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ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-2021/2) geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.

27 Tem 2021 - 10:57 - Eğitim

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