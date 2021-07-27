ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağı duyuruldu.
27 Tem 2021 - 10:57- Eğitim Güncelleme: 27 Tem 2021 - 10:58
YÖKDİL/2 İçin Geç Başvurular Bugün Son
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-2021/2) geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.