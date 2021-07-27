27 Tem 2021 - 11:03- Dünya G: 27 Tem 2021 - 11:04

Almanya, Türkiye Kökenli Muhaliflere Yönelik Listeleri İnceliyor

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Almanya, Türkiyeli muhalif gazetecilerin isimlerinin yer aldığı infaz listeleriyle ilgili ilk kez bir açıklama yaptı
Almanya, Türkiye Kökenli Muhaliflere Yönelik Listeleri İnceliyor mask
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Almanya'da Türkiyeli gazetecilerin isimlerinin yer aldığı infaz listeleriyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Helmut Teichmann, Sol Parti Milletvekili Helin Evrim Sommer'in soru önergesine verdiği yanıtta, "Şu anda Türk hükümetine eleştirel yaklaştığı varsayılan kişilerin isimlerinin olduğu farklı listeler olduğuna dair işaretler bulunmaktadır" dedi. Açıklamada federal hükümetin elinde somut bir liste bulunmadığı, konuyla ilgili incelemenin derinleştirildiği belirtildi.

Ülkede yaşayan Türkiyeli muhalif gazetecilere yönelik artan tehdit, taciz ve saldırıların ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Federal Hükümet dünya çapında basın ve ifade özgürlüğünü destekliyor ve gazetecilere yönelik her türlü şiddet olayını kınıyor" denilmişti.

55 KİŞİLİK İNFAZ LİSTESİ

"Almanya'da yaşayan tüm insanların -ne tür bir saikle olursa olsun- şiddete maruz kalmaması güvence altına alınmalıdır" ifadelerine yer verilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın geçmişte de 'birçok kez ve doğrudan Türkiye'deki gazetecilerin hakları' konusunda destek verdiğine dikkat çekildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'basın ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiye'deki eksikler, Türk tarafı ile yürütülen ikili görüşmelerde, Avrupa Birliği bağlamında ve çok taraflı platformlarda mütemadiyen dile getirildi' denildi.

Alman Gazeteciler Sendikası (DJV), Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalif gazetecilere yönelik artan tehdit, taciz ve saldırılar karşısında Alman hükümetini harekete geçirmeye çağırmıştı. Sendika Başkanı Frank Überall, polis kaynaklarından aldıkları bilgiye göre, Türkiyeli muhaliflerden oluşan ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 55 kişilik bir infaz listesi bulunduğunu kaydetmiş ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Türk Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasını talep etmişti.

# Almanya Türkiye Kökenli Muhalifler, 55 KİŞİLİK İNFAZ LİSTESİ, Sol Parti Milletvekili Helin Evrim Sommer, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Helmut Teichmann, Almanya Dışişleri Bakanlığı

27 Tem 2021 - 11:03 - Dünya

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