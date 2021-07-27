Başkan Ertuğrul Çetin İlk Mesai Gününde Personelle Bayramlaştı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bayram tatili sonrası belediye binasında birim müdürlükleri ile ve şantiyeleri ziyaret ederek personelle tek tek bayramlaştı.
Çalışanlarla sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, yapılacak daha çok işin olduğunu, aynı azim ve kararlılıkla Pursaklar için ter dökmeye devam edeceklerini belirtti.
‘‘Bayram sonrası daha büyük bir motivasyonla çalışmalarının önemini anlattık’’
Çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma programımızı, Belediye binamızda mesai arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Bayram sonrası daha büyük bir motivasyonla çalışmalarının önemini anlattık. Fedakârca ve özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte Pursaklar için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.