27 Tem 2021 - 11:05- Belediyeler G: 27 Tem 2021 - 11:06

Başkan Ertuğrul Çetin İlk Mesai Gününde Personelle Bayramlaştı

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.
Başkan Ertuğrul Çetin İlk Mesai Gününde Personelle Bayramlaştı mask
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bayram tatili sonrası belediye binasında birim müdürlükleri ile ve şantiyeleri ziyaret ederek personelle tek tek bayramlaştı.

Çalışanlarla sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, yapılacak daha çok işin olduğunu, aynı azim ve kararlılıkla Pursaklar için ter dökmeye devam edeceklerini belirtti.

‘‘Bayram sonrası daha büyük bir motivasyonla çalışmalarının önemini anlattık’’

Çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma programımızı, Belediye binamızda mesai arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Bayram sonrası daha büyük bir motivasyonla çalışmalarının önemini anlattık. Fedakârca ve özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte Pursaklar için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.
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27 Tem 2021 - 11:05 - Belediyeler

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