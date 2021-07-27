27 Tem 2021 - 12:07- Dünya G: 27 Tem 2021 - 12:08

Delta Sonrası Semptomlar Değişti, İşte Yeni Belirtiler

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COVID-19'un Delta varyantı ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

Delta Sonrası Semptomlar Değişti, İşte Yeni Belirtiler mask
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ABD'li doktor Delta ile birlikte yeni semptomların da görüldüğünü duyurdu. İşte virüse yakalananlarda görülen yeni belirtiler...

Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta. İlk olarak Hindistan'da görülen Delta ile ilgili ezber bozan bir açıklama geldi. ABD'li doktor George Monks Delta ile birlikte semptomların değiştiğini duyurdu. Monks son dönemde sıkça görülen belirtileri de açıkladı.

İŞTE YENİ BELİRTİLER

Delta varyantına yakalanan hastalar sıklıkla orijinal virüse yakalananların aksine virüse tat ve koku kaybı yaşamıyor. Aynı habere göre, Delta varyantı öksürük, nefes darlığı, ateş ve vücut ve baş ağrıları gibi belirtilere ev sahipliği yapıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma bu sonuçları destekliyor.

Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü.

Aynı araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.

İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.

Uzmanlar Delta varyantının virüsün diğer tüm türlerine kıyasla daha kolay yayıldığı için maske takmaya devam edin çağrısında bulunuyor. Uzmanlar ayrıca aşıların Delta'ya karşı en etkili silah olduğunun da altını çiziyor.

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27 Tem 2021 - 12:07 - Dünya

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