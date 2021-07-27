27 Tem 2021 - 13:59- Ekonomi G: 27 Tem 2021 - 14:00

Amazon’dan Bitcoin Açıklaması, Amazon Bitcoin İle Ödeme Alacak Mı? İşte Detaylar...

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Amazon’un Bitcoin ile ödeme alacağına dair haberi üzerine elektronik ticaret devinden açıklama geldi.
Amazon’dan Bitcoin Açıklaması, Amazon Bitcoin İle Ödeme Alacak Mı? İşte Detaylar... mask
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Amazon sözcüsü, haberdeki bilgilerin "uydurma" olduğunu söylerken, şirketin gözünün kripto para birimi sektöründe olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz gün İngiliz ekonomi gazetesi City AM’in elektronik ticaret devi Amazon’un Bitcoin ile ödeme alacağına dair haberi üzerine şirketten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada Amazon’un bu yılın sonuna kadar Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacağına dair haber yalanlanırken, kripto paraya ilgi duyulduğu kabul edildi.

AFP ile temasa geçen bir Amazon sözcüsü, haberdeki bilgilerin "uydurma" olduğunu söylerken, ancak şirketin kripto para birimi sektörüyle ilgilendiğini söyledi.

Sözcü, "Konuyla ilgilenmemize rağmen, kripto para birimleri için özel planlarımız ile ilgili ortaya çıkan spekülasyonlar doğru değil" derken "Amazon'da alışveriş yapan müşteriler için bunun nasıl görünebileceğini incelemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz gün İngiliz ekonomi gazetesi City AM’in Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edeceğine dair haberi sonrasında kripto para birimi yaklaşık yüzde 12 yükselerek 40 bin seviyelerine ulaşmıştı.

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27 Tem 2021 - 13:59 - Ekonomi

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