İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan AB Adalet Divanı’na Başörtüsü Kararına Tepki!

Gerekli adımların atılmaması halinde İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının Avrupa'nın kalbindeki güvenlik krizini derinleştireceğini belirtti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına ilişkin AlJazeera için İngilizce makale kaleme aldı. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Avrupa genelinde işverenlerin Müslüman çalışanlarına ayrımcılık yapmasını fiilen yasal hale getirdiğini belirtti. Karar için "skandal" ifadesini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.