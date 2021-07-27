27 Tem 2021 - 17:12- Dünya G: 27 Tem 2021 - 17:13

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan AB Adalet Divanı’na Başörtüsü Kararına Tepki!

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan AB Adalet Divanı’na Başörtüsü Kararına Tepki! mask
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Gerekli adımların atılmaması halinde İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının Avrupa'nın kalbindeki güvenlik krizini derinleştireceğini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına ilişkin AlJazeera için İngilizce makale kaleme aldı. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Avrupa genelinde işverenlerin Müslüman çalışanlarına ayrımcılık yapmasını fiilen yasal hale getirdiğini belirtti. Karar için "skandal" ifadesini kullandı.

 
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27 Tem 2021 - 17:12 - Dünya

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