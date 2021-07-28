Yenimahalle'nin Sporcuları Madalya İle Döndü 11 Sporcu 7 Madalya Kazandı

Yenimahalle’nin sporcuları kıyasıya mücadelenin yaşandığı şampiyonada 1 gümüş, 6 bronz madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

4-14 Temmuz tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen gençler, büyükler, bay ve bayan kategorilerinde bin 500’ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği WushuTaolu, Wushu Sanda, Lıght Sanda, TuıShou Türkiye Şampiyonası’na 11 sporcu ile katılan Yenimahalleli sporcular, toplamda 7 madalya kazanarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

Hedef Balkan Şampiyonası

Türkiye Şampiyonası’nda, Yenimahalle’nin sporcularından Berat Emir Han + 80 genç kategorisinde gümüş, Musa Çelikten 80 kg genç, Başar Şanal 75 kg genç, Kadir Çamurdaş 75 kg genç, Ahmet Ertuğrul Akpınar + 90 büyükler, Muhammet Konuralp Akpınar 85 kg büyükler, SimayÇamurdaş 56 kg büyükler kategorilerinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada gösterdikleri mücadele ile alkış toplayan sporcular, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Balkan Şampiyonasında Yenimahalle’nin başarısı için ter dökecek.

Yenimahalle’nin gençlerine inancım tam

Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların spor branşlarına yönelmeleri için ilçenin dört bir yanına spor ve eğitim yuvaları açıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’nin geleceğini düşünerek çocuklarımızın ve gençlerimizin yararlanması amacıyla ilçenin dört bir yanına spor salonları ve yüzme havuzları kazandırdık. Yenimahalle’nin gençlerine inancım tam. Pandemi nedeniyle uzun zamandır ara verilen turnuvalarda Yenimahalle’nin ismini gururla taşıyan ve ilçenin adını Dünyaya duyuran sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ayrıca gençlerimizin başarısında büyük emek sahibi olan spor eğitmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.