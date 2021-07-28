28 Tem 2021 - 11:30- Belediyeler G: 28 Tem 2021 - 11:31

Her Şey Daha Yeşil ve Daha Yaşanabilir Bir Sincan İçin

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Yeşil alanlar konusunda örnek ilçe olan, kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartlarının üstüne çıkaran Sincan yeni projelerle güzelliğine güzellik katmaya devam ediyor.
Her Şey Daha Yeşil ve Daha Yaşanabilir Bir Sincan İçin mask
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan çalışmaları devam eden iki önemli projeyi yerinde inceledi. Başkan Ercan önce Kent Meydanı yenileme projesine ilişkin bilgi aldı; ardından tarihi ve doğal güzelliğiyle bilinen Zir vadisine geçerekrekreasyon projesini inceledi.

“Kent Meydanımıza Yeni Bir Çehre Kazandırıyoruz”

Sincan Belediyesi ilçeye yepyeni bir nefes alanı daha kazandırıyor. İlçenin merkezinde yer alan kent meydanı yenilenerek Sincan’a yakışan bir görünüme kavuşacak.Projede daha çok yeşil alan ağırlıklı bir meydan yer alacak. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan projeye ilişkin detayları yerinde inceledi. Başkan Ercan, “Kent Meydanımıza yeni bir çehre kazandıracak çalışmalarımız için gerekli incelemeleri ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdik. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun.” Açıklamasında bulundu.

“Zir Vadisi Rekreasyon alanı projesi tamamlanınca Bölge Cazibe Merkezi Olacak”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercantarihi ve doğal güzelliklere sahip Zir vadisinde yürütülen çalışmaları da incelemek üzere bölgeyi ziyaret etti. Başkan Ercan, Zir Vadisi Rekreasyon alanı projesinin tamamlanmasıyla bölgenin cazibe merkezi olacağına dikkati çekti.

Bölgeye yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, spor sahaları, açık-kapalı düğün mekanları, restoran, kütüphane, lunapark, mesire, konser ve festival alanı gibi çok sayıda sosyal ve kültürel yapı inşa edilecek. Bölgede ayrıca gençlerin heyecanla beklediği drift ve drag alanı çalışmalarına da başlandı. Bir motor sporları kompleksi olarak kullanılacak olan pist, günümüzde çok popülerleşen drift sporunun yapılacağı ulusal şampiyona, mahalli yarış ve drift festivallerine ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip olacak. Gençler güvenli bir alanda istedikleri gibi drift yapabilecek.

# SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN PROJE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ, sincan belediyesi, sincan, Zir Vadisi Rekreasyon alanı projesi, Zir Vadisi

28 Tem 2021 - 11:30 - Belediyeler

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