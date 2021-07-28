28 Tem 2021 - 11:36- Belediyeler G: 28 Tem 2021 - 11:37

Pursaklar Şimdi Daha Güvenli

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediye tarafından ilçe sınırları içerisinde kalan 600 noktada huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla mobese sistemi kuruldu.
Pursaklar Şimdi Daha Güvenli mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi ile ilçe emniyet müdürlüğü arasında yapılan anlaşma gereği ilçe sınırlarında suç ve suçun önlenmesi kapsamında emniyetin belirlediği noktalara, plaka okuma özelliği olan mobese sistemi kurulumu ve montaj çalışmaları tamamlandı. Diğer mahallelerde de çalışmalarına devam eden ekipler, kamera yerleştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Finansmanının Pursaklar Belediyesi tarafından sağlandığı kameraların, kurulumunu gerçekleştiren personellerin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Bilgi İşlem Müdürü Tugay Şahin’den de devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

‘‘Belediyemiz imkânlarıyla aldığımız yeni kameraların montajına devam ediyoruz’’

Vatandaşların yaşadığı her yerde güvenliğin önemli olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Suç ve suçun önlenmesi kapsamında ilçe emniyet müdürlüğümüz İle yapılan protokol gereği, belediyemiz imkânlarıyla aldığımız yeni kameraların montajına devam ediyoruz. İlçe genelinde 600 kameraya ulaştık. Emniyet Müdürlüğüne vermiş olduğumuz MOBESE hizmeti desteğiyle ilçemizin daha güvenli olması noktasına katkı sağlıyoruz. Bizler böyle bir projeyi hayata geçirerek güvenlik güçlerimizin gücüne güç katıyoruz. Daha güvenli bir Pursaklar için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz’’ dedi.
# Pursaklarda huzur ve güven ortamı, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pursaklara mobese sistemi kuruldu, pursaklar belediyesi, pursaklar, Pursaklar ilçe emniyet müdürlüğü

28 Tem 2021 - 11:36 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Tedbiri Elden Bırakmıyoruz’’ mask
Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Tedbiri Elden Bırakmıyoruz’’
Her Şey Daha Yeşil ve Daha Yaşanabilir Bir Sincan İçin mask
Her Şey Daha Yeşil ve Daha Yaşanabilir Bir Sincan İçin
Başkan Ertuğrul Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Pursaklar’ı Değerlendirdi mask
Başkan Ertuğrul Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Pursaklar’ı Değerlendirdi
Yenimahalle'nin Sporcuları Madalya İle Döndü 11 Sporcu 7 Madalya Kazandı mask
Yenimahalle'nin Sporcuları Madalya İle Döndü 11 Sporcu 7 Madalya Kazandı
Mamaklıların Üniversite Hayali Gerçek Oluyor mask
Mamaklıların Üniversite Hayali Gerçek Oluyor
Daha Temiz Çankaya İçin Değişim Başladı Konteynerler Yenileniyor   mask
Daha Temiz Çankaya İçin Değişim Başladı Konteynerler Yenileniyor  
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status