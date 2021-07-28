28 Tem 2021 - 11:53- Dünya G: 28 Tem 2021 - 11:54

FETÖ'nün Şifreli Haberleşme Programı ByLock’un Lisans Sahibi Keynes Teslim Oldu

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FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.
FETÖ'nün Şifreli Haberleşme Programı ByLock’un Lisans Sahibi Keynes Teslim Oldu mask
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkartıldı.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi. FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Keynes'in avukatınca 4 Mart 2021'de verilen dilekçede, Keynes'in Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda 9 Haziran saat 10.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelerek kendiliğinden teslim olan Keynes, burada gözaltına alındı.
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28 Tem 2021 - 11:53 - Dünya

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