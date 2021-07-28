Pandemide de Burun Estetiğine İlgi Azalmadı, Burun Şekline Nasıl Karar Verilmeli? 

Pandemi sürecinde özellikle burundaki estetik ve uygulamalara ilginin azalmadığına dikkat çeken VM Medical Park Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Samet Koca, “Beden sağlığımıza verdiğimiz önem kadar estetik görünüşümüze de bu zorlu dönemde önem verildiğini gözlemliyoruz. Böylece bir bakıma ruh sağlığımızı da beslemiş oluyoruz” dedi.

18 yaşından büyük her insanın burun estetiği yaptırabileceğini söyleyen Op. Dr. Koca, operasyonun başarıya ulaşması için dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Burun estetiğinin pandemi döneminde de en sık yapılan cerrahi operasyonlar arasında yer aldığını belirten Op. Dr. Koca, burun estetiğinin kişinin yüz şekline orantılı olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Burun şekli hastaya özgün şekilde düzeltilmeli

Burnun, gözlerle beraber yüzün karakteristiğini belirlediğini ifade eden Op. Dr. Hüseyin Samet Koca, “Kemerli ve burun ucu düşük bir burun kişiyi daha yorgun ve yaşlı gösterirken, burun kökü yüksek bir burun daha sinirli bir görünüm verir. Eğri bir burun kişide özgüven zedelenmesine neden olabilir. Rinoplasti, burun şeklinin hastaya özgün bir şekilde düzeltmeyi amaçlar. Burun sırtındaki fazlalığın alınması, burun ucunun yükseltilmesi veya düşürülmesi, burun deliklerinin küçültülmesi veya genişletilmesi, geniş burun tabanının daraltılması rinoplastide en sık yapılan işlemlerden bazılarıdır. Bu noktada önemli olan, kişinin istekleriyle cerrahi olanakların kesiştiği yerde var olan potansiyelin ortaya çıkarılmasıdır. Operasyondan beklentilerin makul bir şekilde belirlenmesi, bu konuda tecrübe, bilgi ve birikimi yüksek hekimlerin tercih edilmesi başarıyı ve memnuniyeti etkileyen unsurlardır” dedi.

Yüz simetrisinin odak noktası burun

Burnumuzun yüz simetrisinin merkezinde yer aldığının altını çizen Op. Dr. Hüseyin Samet Koca, bu yüzden burundaki bir kusurun yüzdeki olası diğer kusurlara kıyasla görmezden gelinmesinin daha güç olabildiğini belirtti. Op. Dr. Koca, “Aynanın karşısında gözlerinize rimel çekerken ya da far sürerken simetriyi gözeterek hareket ederiz. Dudaklarınıza ruj sürerken taşırmamaya özen gösteriliriz. Kaşlarınızı düzeltebilir, inceltebilir, kaldırtabilirsiniz. Bu şekilde simetriye yön verebilirsiniz. Peki makyaj bile yapamadığınız burnunuzda bir problem söz konusuysa ne olacak? Belki ışık etkisiyle ince görünüm verebilirsiniz. Ancak burnunuz orta hatta değilse (simetrik değilse), iyi bir estetik operasyon yapılmadan tüm çabalarınız nafile olabilir” diye konuştu.

Burun şekline nasıl karar verilmeli?

Op. Dr. Hüseyin Samet Koca, burun ameliyatıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle anlattı: “Yüzünüzle uyumlu bir burun için hekiminize güvenmeniz ve burnunuzu emanet etmeniz gerekecek. İşte burada iş hekiminize düşüyor. Sizin isteklerinizi anlayacak, yüzünüzü analiz edecek, uyumlu önerilerde bulunacak, en önemlisi işlemin limitlerini gerçekçi bir şekilde size anlatabilecek alanında uzman bir hekime başvurmalısınız. Çünkü her burun, istenilen buruna dönüşemez. Her yüze tüm burun tipleri ne yazık ki yakışmaz. Estetik anlayışı burada devreye girmektedir. Burun derisini, ucunu, kıkırdak ve kemik yapısını değerlendirmek ve en önemlisi nefes ve koku aldığımız duyu organını tüm bunları yaparken korumak öncelikle ele aldığımız konulardır. Sonrasında hastanın önerileri ve gösterdiği resimlere göre burun şekillerini toparlayıp kişiye özgün bir görünüm oluşturulacaktır.”

Hekime güven önemli

Ameliyat gününe kadar fikir değişiklikleri, çevrenizden önerilerin de söz konusu olabileceğini belirten Op. Dr. Koca, “Üçüncü aşamada son kolajı oluşturup ameliyat sonrası değil, tamamen iyileşme sonrasında yüzünüzde olmasını kararlaştırdığımız görüntüyü size sunacağız. Son aşama ise ameliyat safhası olup burada işler tek taraflı yürüyeceğinden güven, en büyük dayanağımız olacak. İşte bu güvenin kaynağı da ameliyat öncesinde yukarıda size anlattığımız hususlara dikkat edilmesidir” şeklinde konuştu.