28 Tem 2021 - 16:12- Dünya G: 28 Tem 2021 - 16:13

Burkina Faso’ya Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) İhracatı

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ASFAT A.Ş. tarafından geliştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) Burkina Faso’ya ihraç ediliyor.
Burkina Faso’ya Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) İhracatı mask
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Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT A.Ş. tarafından yerli ve milli olarak üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT), dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın ardından şimdi Burkina Faso’ya ihraç ediliyor. İhracat haberi bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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28 Tem 2021 - 16:12 - Dünya

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