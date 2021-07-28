Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT A.Ş. tarafından yerli ve milli olarak üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT), dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın ardından şimdi Burkina Faso’ya ihraç ediliyor. İhracat haberi bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
28 Tem 2021 - 16:12- Dünya Güncelleme: 28 Tem 2021 - 16:13
Burkina Faso’ya Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) İhracatı
ASFAT A.Ş. tarafından geliştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) Burkina Faso’ya ihraç ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.