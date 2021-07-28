Burkina Faso’ya Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) İhracatı

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT A.Ş. tarafından yerli ve milli olarak üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT), dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın ardından şimdi Burkina Faso’ya ihraç ediliyor. İhracat haberi bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.