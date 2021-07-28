Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aşılamada Son Durumu Açıkladı, İşte Detaylar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Temmuz'da (dün) 1 milyon 144 bin 837 doz aşı uygulandığını belirterek, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 219 bin 973. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 722 bin 598. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 202 bin 266. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 124 bin 434’e indi" paylaşımında bulundu.