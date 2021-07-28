Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Temmuz'da (dün) 1 milyon 144 bin 837 doz aşı uygulandığını belirterek, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 219 bin 973. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 722 bin 598. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 202 bin 266. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 124 bin 434’e indi" paylaşımında bulundu.
28 Tem 2021 - 16:59- Sağlık Güncelleme: 28 Tem 2021 - 17:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aşılamada Son Durumu Açıkladı, İşte Detaylar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılamada son duruma ilişkin sayıları açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.