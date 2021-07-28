28 Tem 2021 - 16:59- Sağlık G: 28 Tem 2021 - 17:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aşılamada Son Durumu Açıkladı, İşte Detaylar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılamada son duruma ilişkin sayıları açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aşılamada Son Durumu Açıkladı, İşte Detaylar mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Temmuz'da (dün) 1 milyon 144 bin 837 doz aşı uygulandığını belirterek, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 219 bin 973. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 722 bin 598. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 202 bin 266. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 124 bin 434’e indi" paylaşımında bulundu.

 
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28 Tem 2021 - 16:59 - Sağlık

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