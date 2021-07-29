29 Tem 2021 - 11:00- Dünya G: 29 Tem 2021 - 11:01

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne Saldırı, Hükümetten Henüz Bir Açıklama Gelmedi

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendi.
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne Saldırı, Hükümetten Henüz Bir Açıklama Gelmedi mask
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Irak medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketle saldırı düzenlendi.

HÜKÜMETTEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Çevredeki araçlarda hasara neden olan saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi. Irak hükümetinden de henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

SON DÖNEMDE SALDIRILAR ARTTI

Irak'taki ABD hedeflerine yönelik son dönemde sık sık saldırılar düzenleniyor. Saldırıların arkasında İran'a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.
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29 Tem 2021 - 11:00 - Dünya

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