Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne Saldırı, Hükümetten Henüz Bir Açıklama Gelmedi

Irak medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketle saldırı düzenlendi.
HÜKÜMETTEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Çevredeki araçlarda hasara neden olan saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi. Irak hükümetinden de henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
SON DÖNEMDE SALDIRILAR ARTTI
Irak'taki ABD hedeflerine yönelik son dönemde sık sık saldırılar düzenleniyor. Saldırıların arkasında İran'a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.