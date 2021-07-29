ANKESOB Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) 2021/I. Dönem Oda Genel Sekreterleri "Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" pandemi tedbirleri kapsamında Google Meet Platformu üzerinden video konferans sistemi ile gerçekleştirildi.

ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal'ın başkanlığında ANKESOB Toplantı Salonu'ndan odaların genel sekreterleriyle online bağlantı yapılarak gerçekleştirilen toplantıya, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ile ANKESOB Genel Sekreteri Mehmet Gündoğan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal, ANKESOB 2021/I. Dönem Oda Genel Sekreterleri "Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı"nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bu 3. toplantımız. Sizlerle yüz yüze eğitim yapmayı özlediğimizi belirtmek isterim. Eğitim ve Değerlendirme Toplantılarımıza eğitim açısından baktığımız zaman, genel sekreterlerimiz için mesleklerinde daha iyi olmaları için, hatta bizler için çok yararlı, çok verimli bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Özellikle genel sekreterlerimizin günümüz şartlarına uygun kişisel gelişimlerine çok önem veriyoruz. Bu tür toplantılarla seçkin konuları belirleyerek genel sekreterlerimizin istifadesine sunuyoruz. Bu nedenle ANKESOB olarak iş hayatının vazgeçilmezi eğitim toplantılarını verimli ve etkin bir hale getirmek için bizler de büyük gayret gösteriyoruz. ANKESOB olarak her konuda yanınızdayız. Toplantının çok verimli olduğunu düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. ANKESOB Başkanımız Mehmet Yiğiner başkanımızın şahsında selam ve sevgilerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

ANKESOB Genel Sekreteri Mehmet Gündoğan, 2021/I. Dönem Oda Genel Sekreterleri "Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı"na katılımlarından dolayı genel sekreterlere teşekkür etti. Konuşmasında Odaların genel sekreterleri için yazışmanın büyük önem arz ettiğini belirten Gündoğan, Odalardan ANKESOB'a gelen yazılar ve genel yazışmalarla ilgili eksiklikler, aksaklıklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının devamında Gündoğan, TESK'in web portalı online işlemler bölümündeki kapasite raporları, kimlik kartları, ihracat belgeleri gibi yapılan işlemler ve ANKESOB tarafından onaylanan ve ihracatta kullanılan ATR, Menşe-i Şahadetnamesi gibi belgeler üzerine bilgilendirme yaptı.

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen de, yaşanan Kovid-19 sürecinin bir an evvel biterek, toplantıların yüz yüze yapılmasını dileyerek başladığı konuşmasında birim olarak sürekli eğitime, proje ve araştırma-geliştirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirterek, bilişim çağında olduğumuz bu dönemde beşikten mezara eğitimin önemine vurgu yaptı, sürekli araştırma, sürekli kendini yenileme, öğrenmeyi öğrenme gibi kavramlar üzerine görüşlerini dile getirdi. Özen konuşmasının devamında "Sorunu Öğrenme" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi, "Sorun Ağacı" şemasını detayları ile ele aldı.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da konuşmasında özellikle pandeminin getirdiği koşullar sebebi ile online toplantıların hayatımıza girdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Genel Sekreterler Eğitim ve Değerlendirme Toplantılarımızı bilgilerimizi tazeleyip yenilerini katmak anlamında çok önemsiyoruz. Odalarımızın genel sekreterleri olarak sizler, esnaf ve sanatkar teşkilatının başarılı çalışmalar ortaya koyması noktasında çok önemli bir konumda yer alıyorsunuz. Genel sekreter, bilgili, becerili olmalıdır. Genel sekreter iyi çalışırsa, başarılı olursa esnaf teşkilatı da güç kazanır. Ankara Birlik olarak biz Türkiye'ye örnek, fark yaratan işler yapıyoruz. Dolayısı ile sizler her zaman en iyisini düşünmeli, en iyisini yapma gayreti içerisinde olmalısınız. Esnaf ve sanatkarlarımızı güler yüzle karşılamalı, tüm işlemler konusunda hazırlıklı olmalısınız. Yazışma usul ve esaslarında sıkıntılarınız olabilir. Haziran 2020'de, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan düzenleme yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliği tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Günümüzde iletişim, iletişimin önemli bir parçası yazışma iş hayatının çok önemli unsuru haline gelmiştir. Yazışmalar noktasında kendinizi devamlı geliştirin, eksiklerinizi tamamlayın. Esnaf ve sanatkarı ilgilendiren tüm kanunlar, yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olun, devamlı araştırın. Bilgi ve becerilerinizi en yüksek seviyede tutun. Yönetim kurulu kararlarını alırken çok dikkatli olun. 2022 Ocak ayından itibaren genel kurul süreci başlayacak. Bu sürece hazırlıklı olun. Eksiklikleriniz varsa tamamlayın. Bizler sizin her zaman yanınızdayız. 5362 Sayılı kanunun ilgili maddelerinde odalarımızın ve esnaf sanatkarlarımızın lehine yapılacak değişikliklerle inşallah daha güzel günlere ulaşacağız. Bu pandemi sürecini en kısa zamanda atlatmamızı, rutinimize en kısa zamanda dönmeyi diliyorum. Pandemi tedbirlerine uyacağınızı biliyor, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle, hepinize online toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum."

Toplantı, söz alan genel sekreterlerin sorularının ilgili muhatap tarafından cevaplandırılmasının ardından sona erdi.