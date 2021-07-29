Canlıları Rehabilite Etmek İçin İşbirliği Protokolü Keçiören’de İmzalandı

Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen ‘Hayvan Dostu Şehirler Ödül Töreni’nin ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu arasında Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezi’nde işbirliği protokolü imzalandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yerel yönetimleri ve hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek masum ve dilsiz canlılarımızın rehabilite edilmesi için önemli projelere ev sahipliği yapıyoruz. Yüce Rabbimin yarattığı güzel canlılarımız için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.” dedi.

Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına Fatma Şahin, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) adına TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu adına Delege Burak Baskın’ın imzasıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

“CANLILARIMIZI DAHA İYİ ŞARTLARDA YAŞATACAĞIZ”

Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezinde imzalanan protokole ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok imzalanan protokole ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu ortamdan alınıp kısırlaştırılması, aşılanması, sağlık tedavilerinin yapılıp çiplerinin takılarak kayıt altına alınması, bu işlemlerden sonra alındığı ortama tekrar bırakılması ve sahiplendirilmesi, sokak hayvanlarının daha iyi ortamda ve şartlarda yaşamalarının sağlanması ile bunlara ilişkin eğitim ve iş birliği hususlarını kapsayan önemli bir protokolü TBB ve sivil toplum kuruluşlarımız arasında imzalandı. Bundan sonraki süreçte bu protokolü yasaya uygun olarak uygulamaya koyacağız ve Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Hayırlı uğurlu olsun.”