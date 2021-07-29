29 Tem 2021 - 11:23- Belediyeler G: 29 Tem 2021 - 11:24

Pursaklar'da Parklar Koronavirüse Karşı Güven Altında

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Pursaklar Belediyesi, virüsün yayılmaması adına verilen mücadelede ilçede bulunan parkları dezenfekte ederek sağlık koşullarına uygun hale getiriyor.
Pursaklar'da Parklar Koronavirüse Karşı Güven Altında mask
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Pursaklar Belediyesi, gece gündüz demeden vatandaşların ve çocukların yaşam alanlarında koronavirüse maruz kalmamaları için hassasiyetle çalışmalarını sürdürerek çocukların vazgeçilmezi olan parkların daha hijyenik olması için var gücü ile çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi, ilçe genelindeki çocuk oyun parklarında bulunan oyun grupları ve spor aletleri özel dezenfektanlarla temizleniyor. Çocuk parklarındaki oyuncaklar ile temasın fazla olduğu açık hava spor ekipmanları, bakteri ve virüslere karşı dezenfekte ediliyor.

‘‘Koronavirüs Ülkemizden Sökülüp Atılana Kadar Çalışmalarımız Devam Edecek’’

Yoğun temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Çocuklarımızın eğlence alanlarından olan oyun alanlarında virüs kaynaklı salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Koronavirüs ülkemizden sökülüp atılana kadar çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Ailelerimizin parklara gitmeleri durumunda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını ihmal etmemeleri çağrısında bulunuyorum. Virüsten tamamen kurtulup, eski günlerimize en kısa sürede dönebilmemiz için aşılarımızı yaptırmayı ihmal etmeyelim." dedi
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29 Tem 2021 - 11:23 - Belediyeler

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