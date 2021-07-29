Ford’un Elektrikli Otomobillerinde FANUC İmzası

Fabrika otomasyonundaki çözümleriyle önemli markaların üretim süreçlerinde stratejik roller üstlenen FANUC, e-mobilite alanında büyük bir sipariş daha aldı. Bu kapsamda FANUC, elektrikli otomobil gövdelerinin üretiminde kullanılması için 2022 yılında teslim edilmesi planlanan yaklaşık 500 adet robotu Köln’deki Ford tesisine tedarik edecek.

Ford’un Köln’de bulunan üretim tesisi, halihazırda tüm Avrupa pazarına hizmet edebilecek kapasitesi sayesinde elektrikli araçlar için geliştirme ve üretim tesisi olan Ford Köln Elektrifikasyon Merkezi’ne dönüştürülüyor. Ford böylece tamamen elektrikli ve yüksek hacimli ilk binek otomobil modelini 2023 yılında üretmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Marka ayrıca 2030’dan itibaren Avrupa’da sadece bataryalı elektrikli binek otomobiller sunmaya hazırlanıyor.