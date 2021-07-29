Google Çalışanlarının İşyerlerine Dönebilmeleri İçin Aşı Zorunluluğu Getiriyor

Daha sonra bu uygulama Google'ın dünya çapında 144 bin çalışanına da getirilecek.
Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, blog yazısında "kampüslerinde çalışmaya geleceklerin aşı olması gerektiğini" ifade etti. Picha, bu konudaki yönetmenliğin, bölgenin koşulları, düzenlemeler ve aşının erişilebilirliğine göre değişkenlik göstereceğini sözlerine ekledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.