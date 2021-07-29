Google Çalışanlarının İşyerlerine Dönebilmeleri İçin Aşı Zorunluluğu Getiriyor

Daha sonra bu uygulama Google'ın dünya çapında 144 bin çalışanına da getirilecek.

Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, blog yazısında "kampüslerinde çalışmaya geleceklerin aşı olması gerektiğini" ifade etti. Picha, bu konudaki yönetmenliğin, bölgenin koşulları, düzenlemeler ve aşının erişilebilirliğine göre değişkenlik göstereceğini sözlerine ekledi.