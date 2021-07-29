29 Tem 2021 - 12:50- Dünya G: 29 Tem 2021 - 12:51

Google Çalışanlarının İşyerlerine Dönebilmeleri İçin Aşı Zorunluluğu Getiriyor

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.ABD'li teknoloji devi, çalışanlarının iş yerlerine dönüşte aşılanmış olmalarına ilişkin politikayı, öncelikle birkaç hafta içinde ABD'deki kampüslerinde uygulamaya başlayacak.

Google Çalışanlarının İşyerlerine Dönebilmeleri İçin Aşı Zorunluluğu Getiriyor mask
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Daha sonra bu uygulama Google'ın dünya çapında 144 bin çalışanına da getirilecek.

Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, blog yazısında "kampüslerinde çalışmaya geleceklerin aşı olması gerektiğini" ifade etti. Picha, bu konudaki yönetmenliğin, bölgenin koşulları, düzenlemeler ve aşının erişilebilirliğine göre değişkenlik göstereceğini sözlerine ekledi.
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29 Tem 2021 - 12:50 - Dünya

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