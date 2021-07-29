2021-KPSS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Adaylar, 7 Ağustos'taki 1. Oturum için saat 10.00, 2. Oturum için 14.30 ve 8 Ağustos'taki 3. Oturum için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.