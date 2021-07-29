Adaylar, 7 Ağustos'taki 1. Oturum için saat 10.00, 2. Oturum için 14.30 ve 8 Ağustos'taki 3. Oturum için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
29 Tem 2021 - 15:53- Eğitim Güncelleme: 29 Tem 2021 - 15:54
2021-KPSS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
ÖSYM Başkanlığı, 7 ve 8 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi Oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.