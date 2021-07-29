29 Tem 2021 - 15:53- Eğitim G: 29 Tem 2021 - 15:54

2021-KPSS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

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ÖSYM Başkanlığı, 7 ve 8 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi Oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

29 Tem 2021 - 15:53 - Eğitim

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