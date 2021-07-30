Okul Çantaları Akyurt Belediyesinden

Geçtiğimiz yıl da çanta hediyesi etkinliği düzenlediklerini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz yıl da aynı çalışmayla 700 ilkokul öğrencimizin okul ve beslenme çantalarını temin ettik. Ancak buruk bir sevinç yaşadılar ve Covid-19 pandemisi nedeniyle okullarından uzak kaldılar. Aşı uygulamasının yaygınlaşmasıyla inşallah bu yıl çocuklarımız okullarına kavuşacaklar. Biz de geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da okula merhaba diyen kardeşlerimize okul ve beslenme çantalarını hediye edeceğiz. Bu yıl 1000 çanta hediye edeceğiz. Öğrencilerimiz kendi okullarının yönetiminden çantaları teslim alabilecekler. Akyurt her geçen gün biraz daha büyüyor. Öğrenci sayımız, okul sayımız artıyor. Bizler de her geçen yıl üstüne koyarak, gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.