30 Tem 2021 - 14:36- Belediyeler G: 30 Tem 2021 - 14:37

Yenimahalle Belediyesi'nden Yanan Ormanlara Rekor Fidan Bağışı

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Türkiye, ülkenin birçok noktasında eşzamanlı olarak çıkan orman yangınları ile sarsıldı.
Yenimahalle Belediyesi'nden Yanan Ormanlara Rekor Fidan Bağışı mask
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Bir yandan alevleri söndürme çalışmaları devam ederken bir yandan da yok olan ormanları yeniden canlandırmak için fidan bağış kampanyaları başlatıldı. Yangın çıkan ormanların ağaçlandırılması için başlatılan kampanyaya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 100 bin fidan ile rekor bir bağış yaparak destek oldu.

“Ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı”

Yangınlardan zarar gören ormanlara dikilmek üzere 100 bin fidan bağışında bulunacağını açıklayan Başkan Yaşar, “Ülkemizin dört bir yanında devam eden yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Yenimahalle Belediyesi olarak yangından zarar gören bölgelerimiz için 100 bin fidan bağışında bulunacağız. Yaralarımızı hep birlikte, el birliğiyle saracağız. Ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Konuşmasında yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için fidan bağışı çağrısında da bulunan Yaşar, “Ormanlar hayattır, hayatımıza sahip çıkalım. Yanan ormanlarımızı hep birlikte fidan bağışlayarak yeniden canlandıralım” diye konuştu.

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30 Tem 2021 - 14:36 - Belediyeler

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