5 ilde ormanlara giriş kısıtlaması

Gaziantep, Çanakkale, Balıkesir ve Kocaeli'de ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı. İzmir ise ormanlara girişi Haziran ayında 30 Ekim'e kadar yasaklamıştı. Son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve yangınlar açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden ötürü orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Gaziantep, Çanakkale ve Kocaeli'de valilikler ilave tedbirler aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, il genelinde ormanlara giriş çıkışların 15 Ağustos'a kadar Valilik tarafından yasaklandığını duyurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekiplerin tedbir amaçlı Burç, Erikçe, Dülükbaba, Bilek, Suboğaz ormanlık alanlarında devriye görevini sürdürdüğü öğrenildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ise ormanlara giriş çıkışların bugünden itibaren 30 Ağustos'a kadar yasaklandığı kaydedildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle Kocaeli genelinde ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması, havai fişek atılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise, Balıkesir'de orman yangınlarına karşı aldıkları sıkı tedbirleri duyurdu. Vali Şıldak, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılacak denetim ve kontrollerde, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde 31.10.2021 tarihine kadar saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına da izin verilmeyeceğini bildirdi.

Öte yandan İzmir Valiliği, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında geçtiğimiz aylarda yapılan toplantıda olası orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişi yasaklamıştı.

İllerden peş peşe ormanlara giriş kısıtlaması

Son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve yangınlar açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden ötürü orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Gaziantep, Çanakkale ve Kocaeli'de valilikler ilave tedbirler aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, il genelinde ormanlara giriş çıkışların 15 Ağustos'a kadar Valilik tarafından yasaklandığını duyurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekiplerin tedbir amaçlı Burç, Erikçe, Dülükbaba, Bilek, Suboğaz ormanlık alanlarında devriye görevini sürdürdüğü öğrenildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ise ormanlara giriş çıkışların bugünden itibaren 30 Ağustos'a kadar yasaklandığı kaydedildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle Kocaeli genelinde ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması, havai fişek atılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise, Balıkesir'de orman yangınlarına karşı aldıkları sıkı tedbirleri duyurdu. Vali Şıldak, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılacak denetim ve kontrollerde, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde 31.10.2021 tarihine kadar saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına da izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bursa Valiliği de, il sınırları içerisindeki ormanlık sahalara girişi 1 Eylül'e kadar yasakladı. Valilik, Bursa'da il sınırlarında yine 1 Eylül'e kadar tüm piknik ve mesire alanlarında da akşam saat 19.00’dan sabah 7.00’a kadar mangal, semaver vb. ateş yakımına da kısıtlama getirdi.

Öte yandan İzmir Valiliği, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında geçtiğimiz aylarda yapılan toplantıda olası orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişi yasaklamıştı.