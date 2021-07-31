Çankaya’da Parklar Yenileniyor

Çankaya Belediyesi ilçedeki parklarda yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 500’ü aşkın parkıyla dikkat çeken ilçede bütün parklar ihtiyaç durumlarına göre yenileniyor.
Çankaya Belediyesi ekipleri, tamire ihtiyacı olan ahşap bölümlerin tamirini yaparken bir yandan da çocuk oyun alanları ve demir aksamlarda da gerekli onarımları gerçekleştiriyor. Bitkisel bakımların ve boya çalışmalarının da yapıldığı parklar yenilenen yüzleriyle Çankaya halkına hizmet ediyor.
HALKIN İKİNCİ ADRESLERİ
Kendi seralarında yazlık ve kışlık çiçek üretimi yapan Çankaya Belediyesi, bakımlarını yaptığı parklarına mevsimlik çiçekleri de dikerek rengarenk bir görünüme kavuşturuyor. Genç yaşlı, kadın erkek tüm vatandaşlara hitap edebilecek özelliklerle donatılmış parklar sıcak yaz aylarında vatandaşların eğlenmek ve dinlenmek için adeta ikinci adresleri oluyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.