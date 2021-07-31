31 Tem 2021 - 11:20- Belediyeler G: 31 Tem 2021 - 11:21

Çankaya’da Parklar Yenileniyor

ABONE OL Google News Sayfamız

500’den fazla parkıyla Ankara’nın en yeşil ilçesi olan Çankaya’da eski parklar boyadan tamirat işlerine kadar tüm bakım-onarımları yapılarak yenileniyor. 
Çankaya’da Parklar Yenileniyor mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi ilçedeki parklarda yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 500’ü aşkın parkıyla dikkat çeken ilçede bütün parklar ihtiyaç durumlarına göre yenileniyor. 

Çankaya Belediyesi ekipleri, tamire ihtiyacı olan ahşap bölümlerin tamirini yaparken bir yandan da çocuk oyun alanları ve demir aksamlarda da gerekli onarımları gerçekleştiriyor. Bitkisel bakımların ve boya çalışmalarının da yapıldığı parklar yenilenen yüzleriyle Çankaya halkına hizmet ediyor. 

HALKIN İKİNCİ ADRESLERİ 

Kendi seralarında yazlık ve kışlık çiçek üretimi yapan Çankaya Belediyesi, bakımlarını yaptığı parklarına mevsimlik çiçekleri de dikerek rengarenk bir görünüme kavuşturuyor. Genç yaşlı, kadın erkek tüm vatandaşlara hitap edebilecek özelliklerle donatılmış parklar sıcak yaz aylarında vatandaşların eğlenmek ve dinlenmek için adeta ikinci adresleri oluyor.   

# Çankaya Belediyesi, Çankayada Park yenilemeleri, parklarda yenileme çalışmaları, Çankaya’da eski parklar boyanıyor

31 Tem 2021 - 11:20 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak’ta Köşe Bucak Temizlik Sürüyor mask
Mamak’ta Köşe Bucak Temizlik Sürüyor
Altındağlı Çocuklar Havuzlara Koştu,3 Bin Çocuğa Ücretsiz Yüzme Kursu mask
Altındağlı Çocuklar Havuzlara Koştu,3 Bin Çocuğa Ücretsiz Yüzme Kursu
Ziya Öğretmen Kahramankazan'da "Mobil Okul"da öğrencilerle buluştu mask
Ziya Öğretmen Kahramankazan'da "Mobil Okul"da öğrencilerle buluştu
Yenimahalle Belediyesi'nden Yanan Ormanlara Rekor Fidan Bağışı mask
Yenimahalle Belediyesi'nden Yanan Ormanlara Rekor Fidan Bağışı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Kahramankazan Engelsiz Kafe'ye Ziyaret mask
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Kahramankazan Engelsiz Kafe'ye Ziyaret
Mamak Belediyesi’nden Manavgat’a Destek mask
Mamak Belediyesi’nden Manavgat’a Destek
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status