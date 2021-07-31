Bisiklet İhracatında Rekora Pedal! Çevre Dostu Ulaşım Aracı Bisiklete Talep Artıyor

Çevre dostu ulaşım aracı bisiklet ihracatta rekora pedal basıyor. Daha yeşil bir dünyada yaşama gerekliliği, çevre dostu ulaşım aracı bisiklete talebi artırıyor. Dünya genelinde bisiklete yöneliş Türkiye’nin bisiklet ihracat rakamlarına da olumlu yansıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den 92 ülkeye bisiklet ihraç edildi. Almanya 10,2 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 9,8 milyon dolarla Finlandiya, 9,3 milyon dolarla Fransa izledi.

“Karbon salınımını azaltmak isteyen dünya bisiklet kullanımına yöneliyor” diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi sonrasında bisikletin artık hobi amaçlı kullanılmadığını, özellikle gelişmiş toplumlarda bisiklet kültürünün oluştuğunu, ulaşım aracı olarak nitelendirildiğini, Türkiye’nin bisiklet ihracatının yüzde 70’inin Ege Bölgesi’nden yapıldığı bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin doğasının uygunluğu ve gerekli parkurların sağlanması ile de önümüzdeki dönemde bisiklet turizmi ile önemli döviz kaynağı sağlanacağına olan inancını paylaşan Eskinazi, Avrupa Bisiklet Rotası Ağı (EuroVelo)’na Türkiye’den ilk katılan kentin İzmir olduğunu, bu ağın genişlemesi ile bisilet turizminin kat kat artacağını kaydetti.