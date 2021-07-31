İran’dan Türkiye’ye Yardım Eli! İran'dan Yangın Söndürme Uçağı 2 Helikopter Desteği

İran, Türkiye’ye yangın söndürme uçağı ve Mİ-17 tipi 2 helikopter gönderme kararı aldı. 10 saniyede 40 ton su atabilen ILLUSION-76 uçağı bu gece ya da sabah saatlerinde Dalaman Havalimanı’na inecek. İran’ın gönderdiği uçağın ülkesinde de yangın söndürme amaçlı kullanıldığı bildirildi.
İran makamları, uçak ve helikopterleri dost ve kardeş Türkiye’ye destek olarak gönderdiklerini belirttiler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.