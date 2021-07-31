31 Tem 2021 - 12:23- Dünya G: 31 Tem 2021 - 12:24

İran’dan Türkiye’ye Yardım Eli! İran'dan Yangın Söndürme Uçağı 2 Helikopter Desteği

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İran, Türkiye'deki yangınlara müdahale için 40 ton su atabilen yangın söndürme uçağı ile 2 helikopteri Türkiye'ye gönderecek.
İran’dan Türkiye’ye Yardım Eli! İran'dan Yangın Söndürme Uçağı 2 Helikopter Desteği mask
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İran, Türkiye’ye yangın söndürme uçağı ve Mİ-17 tipi 2 helikopter gönderme kararı aldı. 10 saniyede 40 ton su atabilen ILLUSION-76  uçağı bu gece ya da sabah saatlerinde Dalaman Havalimanı’na inecek. İran’ın gönderdiği uçağın ülkesinde de yangın söndürme amaçlı kullanıldığı bildirildi.

İran makamları, uçak ve helikopterleri dost ve kardeş Türkiye’ye destek olarak gönderdiklerini belirttiler.
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31 Tem 2021 - 12:23 - Dünya

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