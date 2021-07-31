İran’dan Türkiye’ye Yardım Eli! İran'dan Yangın Söndürme Uçağı 2 Helikopter Desteği

İran, Türkiye’ye yangın söndürme uçağı ve Mİ-17 tipi 2 helikopter gönderme kararı aldı. 10 saniyede 40 ton su atabilen ILLUSION-76 uçağı bu gece ya da sabah saatlerinde Dalaman Havalimanı’na inecek. İran’ın gönderdiği uçağın ülkesinde de yangın söndürme amaçlı kullanıldığı bildirildi.

İran makamları, uçak ve helikopterleri dost ve kardeş Türkiye’ye destek olarak gönderdiklerini belirttiler.