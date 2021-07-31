Tokyo 2020’de İlk Altın Madalyamız Mete Gazoz’dan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçumuz Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Klasik yay bireysel kategoride mücadele eden Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yendi ve okçulukta olimpiyat tarihimizin ilk madalyasını kazandı.

Okçuluk; güreş, halter, judo ve tekvandonun ardından olimpiyatta altın madalya kazandığımız beşinci spor dalı oldu. Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi. Okçulukta alınan başarıyla toplam madalya sayısı 94'e, madalya getiren branş sayısı da 7'ye yükseldi.