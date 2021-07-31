Tokyo 2020’de İlk Altın Madalyamız Mete Gazoz’dan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçumuz Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Klasik yay bireysel kategoride mücadele eden Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yendi ve okçulukta olimpiyat tarihimizin ilk madalyasını kazandı.
Okçuluk; güreş, halter, judo ve tekvandonun ardından olimpiyatta altın madalya kazandığımız beşinci spor dalı oldu. Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi. Okçulukta alınan başarıyla toplam madalya sayısı 94'e, madalya getiren branş sayısı da 7'ye yükseldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.