Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine açtıkları ateşe misliyle karşılık verildi. Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütülerine karşı mücadele kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtıkları ateşe misliyle karşılık verildiğini duyurdu.
31 Tem 2021 - 12:27- Asayiş Güncelleme: 31 Tem 2021 - 12:28
MSB: Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.