31 Tem 2021 - 12:27- Asayiş G: 31 Tem 2021 - 12:28

MSB: Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi mask
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Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine açtıkları ateşe misliyle karşılık verildi. Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütülerine karşı mücadele kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtıkları ateşe misliyle karşılık verildiğini duyurdu.
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31 Tem 2021 - 12:27 - Asayiş

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