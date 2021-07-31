Bahçeli: Düzensiz göç istiladır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli Türkiye'yi saran orman yangınları ve göç konusunu da değerlendirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli Türkgün gazetesine açıklamalarda bulundu.

Orman yangınları ile ilgili 'Yüreğimiz yandı, ciğerlerimiz kavruldu' diyen Bahçeli sabotaj iddialarının üzerine gidilmesi gerektiğini açıkladı.

Bahçeli, "Ormanlarımızı yakanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. Doğa katillerine hayat zından edilmelidir. Devam eden soruşturmaların neticesinde her ey netlik kazanacaktır. Kundakçılar, hayinler, vandallar yaptıklarının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

TANJU ÖZCAN'IN GÖÇMEN AÇIKLAMASI

CHP zihniyeti zorbadır. Türkiye'ye sığınmış insanları bu yolla dışlamaya, ötekileştirmeye, istismara ne hakları var? Skandal bir karar, ırkçılık. Yanlış kararın hukuktan dönmesi şarttır.

DÜZENSİZ GÖÇ

Düzensiz göç adı konulmamış bir istiladır. Demografik yapımıza kumpastır. Göçmenlerin huzurlu bir şekilde kendi ülkelerine gönderilmesinden yanayız. Küresel güçlerin parmağı araştırılmalıdır. Tehlike alarm verici düzeydedir. Afgan göçmenler konusunda Türkiye'nin önünde zorlayıcı bir süreç var. Buna karşı tedbirli olmalıyız. Teyyakkuz halinde olmalıyız.

İTTİFAK MESAJI

"Türkiye’nin Cumhur İttifakı’na ihtiyacı vardır. Bu gerçeği tartışmaya açmak bile abestir. Millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar gider. Bir vade biçmek doğru değil. Türkiye'nin şartları, milli güvenliği, milli bekası, istikrarı ve demokratik normalleşmesi neyi gerektiriyorsa onu yaparız."



Bahçeli kurulan ittifakın sadece bir seçim ittifakı olmadığını vurguladı.. Böylesi bir vizyonun taraflarının, günlük siyasi çekişmelerle yüksek hedeflerini heba etmeyeceğini ifade etti.

Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı' ile ilgili çatlak iddialarına tepki gösterdi.

"Cumhur İttifakı, camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun. İttifakımızda şahsi çıkarlar değil milletin çıkarları esastır, ana eksendir."

MHP Lideri, "Çılgın Türkler seferde" dedi, 2023'ü işaret etti. "Çılgın Türkler seferdedir, güvenilir bir pusula olmadan yönlerini bulmaya çalışan çıldırmışlar ise tedirgindir. 2023'te cumhurun zaferini yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin gündeminde koronavirüs de vardı. Hükümetin salgın sürecini iyi yönettiğini belirten Bahçeli, aşı çağrısı yaptı.

"Çağrım şudur: aşı olmayanlar mutlaka aşı olmalıdır. İnsan ve toplum sağlığı bakımından aşı yaptırmak mecburiyettir. Aşıyı geciktirmenin sağlık, sosyal ve toplumsal maliyeti çok yüksektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Gevşemenin sonuçlarını ağır ödemeyelim." dedi.