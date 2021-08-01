01 Ağu 2021 - 13:44- Spor

Rıza Kayaalp altın şansını kaçırdı

Güreşte altın madalya umudumuz Rıza Kayaalp, rakibine yenilerek üçüncülük maçına çıkacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez karşı karşıya geldi. Milli güreşçimiz 2-0'lık skorla rakibine mağlup oldu. Kayaalp, 3.'lük maçına çıkacak ve bronz madalya mücadelesi verecek.