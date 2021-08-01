01 Ağu 2021 - 13:44- Spor G: 01 Ağu 2021 - 13:45

Rıza Kayaalp altın şansını kaçırdı

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Güreşte altın madalya umudumuz Rıza Kayaalp, rakibine yenilerek üçüncülük maçına çıkacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez karşı karşıya geldi. Milli güreşçimiz 2-0'lık skorla rakibine mağlup oldu. Kayaalp, 3.'lük maçına çıkacak ve bronz madalya mücadelesi verecek.
Rıza Kayaalp altın şansını kaçırdı mask
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Güreşte altın madalya umudumuz Rıza Kayaalp, rakibine yenilerek üçüncülük maçına çıkacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez karşı karşıya geldi. Milli güreşçimiz 2-0'lık skorla rakibine mağlup oldu. Kayaalp, 3.'lük maçına çıkacak ve bronz madalya mücadelesi verecek.
# Rıza Kayaalp

01 Ağu 2021 - 13:44 - Spor

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