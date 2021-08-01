Mete Gazoz’dan madalya açıklaması

Türkiye'ye olimpiyat tarihinin okçuluk dalındaki ilk madalyasını getiren Mete Gazoz duygularını paylaştı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden olimpiyatlarda ülkemize organizasyonun ilk altın madalyasını kazandıran milli okçu Mete Gazoz büyük bir gurur yaşattı.
Duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Gazoz, "Bugün yıllardır hayalini kurduğum, Rio’da gerçekleşen olimpiyatlardan sonra sizlere söz verdiğim olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını aldığım, en önemlisi bana inanan sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.