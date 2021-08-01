01 Ağu 2021 - 13:45- Spor G: 01 Ağu 2021 - 13:46

Mete Gazoz’dan madalya açıklaması

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Türkiye'ye olimpiyat tarihinin okçuluk dalındaki ilk madalyasını getiren Mete Gazoz duygularını paylaştı.

Mete Gazoz’dan madalya açıklaması mask
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Türkiye'ye olimpiyat tarihinin okçuluk dalındaki ilk madalyasını getiren Mete Gazoz duygularını paylaştı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden olimpiyatlarda ülkemize organizasyonun ilk altın madalyasını kazandıran milli okçu Mete Gazoz büyük bir gurur yaşattı.

Duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Gazoz, "Bugün yıllardır hayalini kurduğum, Rio’da gerçekleşen olimpiyatlardan sonra sizlere söz verdiğim olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını aldığım, en önemlisi bana inanan sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum" dedi.

01 Ağu 2021 - 13:45 - Spor

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