02 Ağu 2021 - 13:09- Ekonomi G: 02 Ağu 2021 - 13:10

Mali Müşavirler Dijitalleşiyor, Tüm Muhasebe Evrakları Tek Ekranda

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Mali müşavirlerin tüm muhasebe evraklarını tek ekrandan takip edebildiği e-malimüşavir.org platformu, fiziki fatura gönderimlerini dijitale taşıyor.
Mali Müşavirler Dijitalleşiyor, Tüm Muhasebe Evrakları Tek Ekranda mask
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Pandemide iş temposu artan mali müşavirler çalışmalarını sistemli, hızlı ve temas olmadan yürütebilecekleri bir çözüm arayışına girdiler. Fatura toplamada temassız dönemi başlatan e-malimüşavir.org platformu sayesinde mali müşavirler mükelleflerine ait defter, onay, belge ve bilgileri kargo, arşiv, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital ortamda takip ediyor.

Muhasebe işlemlerini fiziki görüşmelerle yürütmek zorunda olan saha çalışanlarının sağlık yönünden risk taşıyan süreçlerini kolaylaştırmak için geliştirilen e-malimüşavir.org platformunu mali müşavirlerin yanı sıra yatırım şirketleri, kuluçka merkezleri, girişimciler ve teknopark yönetimleri de kullanabiliyor.

Platform, fişlerin ve faturaların mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde sisteme aktarılmasını sağlıyor. Muhasebe belgelerinin fotoğrafını çekerek platforma kolayca yükleme olanağı, gereksiz kağıt ve kartuş kullanımını önlüyor. Herhangi bir yatırım veya kurulum gerektirmeyen dijital platform, üyelik yöntemiyle çalışıyor. E-malimüşavir.org platformuna üye olurken girilen e-posta adresi ve belirlenen şifre ile internet erişimi olan her yerden sisteme giriş yapılıyor. iOS ve Android işletim sistemleri ile uyumlu mobil uygulaması da bulunan bulut tabanlı e-malimüşavir.org platformuna girilen verilere internet bağlantısı bulunan her bilgisayar, tablet veya akıllı telefon yoluyla ulaşmak mümkün. 
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02 Ağu 2021 - 13:09 - Ekonomi

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