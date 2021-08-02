Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da Oynayan Henry Onyekuru Olimpiakos’ta

Henry Onyekuru'nun yeni adresi Yunanistan oldu. Olimpiakos, bonservisi Monaco'da bulunan 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. RMC'nin haberine göre Yunan ekibi, Onyekuru için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'da 71 maçta forma giydi, 22 gol ve 12 asist kaydetti.

Onyekuru Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayarak kulüp kariyerindeki 2 kupayı da burada elde etti.