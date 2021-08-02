02 Ağu 2021 - 14:12- Dünya G: 02 Ağu 2021 - 14:13

Bezos’un Uzay Şirketi Blue Origin, SpaceX İtirazı Reddedildi

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Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, NASA ile SpaceX arasındaki Ay’a iniş programı anlaşmasına itiraz etmişti.
Bezos’un Uzay Şirketi Blue Origin, SpaceX İtirazı Reddedildi mask
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Amerikan hükümeti, itirazı reddederek anlaşmanın uygun olduğunu vurguladı.

Blue Origin ve Jeff Bezos'un SpaceX'in NASA ile Ay görevi için yaptığı sözleşmeye itirazı resmen reddedildi.

Amerikan hükümeti Spacex ile yapılan anlaşmada herhangi bir yasanın ihlal edilmediğini ve usulsüzlük bulunmadığını belirterek Bezos’un itirazını reddetti.

İtirazın reddedilmesine ilişkin NASA'nın birden fazla ya da tek bir sözleşme yapma veya hiç yapmama hakkını saklı tuttuğu belirtildi.
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02 Ağu 2021 - 14:12 - Dünya

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