02 Ağu 2021 - 14:20- Dünya G: 02 Ağu 2021 - 14:21

Ermenistan’da Paşinyan Yeniden Başbakan Oldu

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, parlamentoda aday gösterilen Nikol Paşinyan’ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

02 Ağu 2021 - 14:20 - Dünya

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