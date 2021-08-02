Ermenistan’da Paşinyan Yeniden Başbakan Oldu

Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, Paşinyan’ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Ülkenin anayasasına göre, başbakanın belirlenmesinin ardından yeni hükümetin 15 gün içinde kurulması gerekiyor.