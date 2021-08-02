Başkan Altınok Söz Verdi, Çocuklar Aqua Parkın Keyfini Çıkardı

Başkan Altınok ilçede bulunan yüzme havuzlarından sadece çocukların değil vatandaşların da yararlandığını söyleyerek şunları aktardı:
“Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Park’ta bulunan yüzme havuzlarımız vatandaşımızın hizmetindedir. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Bütün spor tesislerimiz vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Herkes bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilir.”
AQUA PARKLAR EĞLENCENİN MERKEZİ
Bu arada Keçiören Aktepe ve Kalaba`da bulunan aqua parklar 7-15 yaş arası çocuklar için hizmet vermeye devam ediyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kız çocukları, diğer günler ise erkek çocukları için hizmet veren aqua parklar 13.00-16.00 saatlerinde eğlencenin merkezi oluyor. Bu aqua parklardan herkesin eşit faydalanabilmesi için üyelik şartı da bulunmuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.