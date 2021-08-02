02 Ağu 2021 - 14:29- Belediyeler G: 02 Ağu 2021 - 14:30

Başkan Altınok Söz Verdi, Çocuklar Aqua Parkın Keyfini Çıkardı

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Mahalle denetimleri sırasında sohbet ettiği çocuklara aqua park sözü veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiçek ve meleklerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Yavrularımız sağlık ve temizlik denetimleri aksatılmadan yapılan yüzme havuzu ve aqua parklarımızda doyasıya eğlendiler. Tüm çocuklarımız gönül rahatlığıyla tesislerimizden faydalanabilirler.” dedi.
Başkan Altınok Söz Verdi, Çocuklar Aqua Parkın Keyfini Çıkardı mask
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Başkan Altınok ilçede bulunan yüzme havuzlarından sadece çocukların değil vatandaşların da yararlandığını söyleyerek şunları aktardı:

“Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Park’ta bulunan yüzme havuzlarımız vatandaşımızın hizmetindedir. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Bütün spor tesislerimiz vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Herkes bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilir.”

AQUA PARKLAR EĞLENCENİN MERKEZİ

Bu arada Keçiören Aktepe ve Kalaba`da bulunan aqua parklar 7-15 yaş arası çocuklar için hizmet vermeye devam ediyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kız çocukları, diğer günler ise erkek çocukları için hizmet veren aqua parklar 13.00-16.00 saatlerinde eğlencenin merkezi oluyor. Bu aqua parklardan herkesin eşit faydalanabilmesi için üyelik şartı da bulunmuyor.​
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02 Ağu 2021 - 14:29 - Belediyeler

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