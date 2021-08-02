Akdeniz’de Göçmen Operasyonu: 450 kişi Kurtarıldı

Fransız insani yardım grubu SOS Mediterranee'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kendilerine ait kurtarma gemisi Ocean Viking'in yanı sıra bir Alman yardım kuruluşu tarafından işletilen Sea-Watch 3 gemisi ve yine bir başka Alman insani yardım gemisi Resqship, Akdeniz'de 5 saat süren bir kurtarma operasyonu düzenledi.

Öte yandan çoğu Tunuslu onlarca göçmen, herhangi bir yardım almadan İtalya'nın Sardunya Adası'na ulaştı.