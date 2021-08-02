02 Ağu 2021 - 15:18- Dünya G: 02 Ağu 2021 - 15:19

Akdeniz’de Göçmen Operasyonu: 450 kişi Kurtarıldı

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Avrupalı insani yardım kuruluşları, Akdeniz'de düzenledikleri operasyonla su almaya başlayan bir ahşap teknedeki yaklaşık 450 göçmeni kurtardıklarını bildirdi.
Akdeniz’de Göçmen Operasyonu: 450 kişi Kurtarıldı mask
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Fransız insani yardım grubu SOS Mediterranee'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kendilerine ait kurtarma gemisi Ocean Viking'in yanı sıra bir Alman yardım kuruluşu tarafından işletilen Sea-Watch 3 gemisi ve yine bir başka Alman insani yardım gemisi Resqship, Akdeniz'de 5 saat süren bir kurtarma operasyonu düzenledi.

Öte yandan çoğu Tunuslu onlarca göçmen, herhangi bir yardım almadan İtalya'nın Sardunya Adası'na ulaştı.
# Akdeniz Göçmen Operasyonu, Avrupalı insani yardım kuruluşları, Fransız insani yardım grubu SOS Mediterranee, Sea-Watch 3 gemisi, Alman insani yardım gemisi Resqship

02 Ağu 2021 - 15:18 - Dünya

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