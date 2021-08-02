Akdeniz’de Göçmen Operasyonu: 450 kişi Kurtarıldı

Fransız insani yardım grubu SOS Mediterranee'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kendilerine ait kurtarma gemisi Ocean Viking'in yanı sıra bir Alman yardım kuruluşu tarafından işletilen Sea-Watch 3 gemisi ve yine bir başka Alman insani yardım gemisi Resqship, Akdeniz'de 5 saat süren bir kurtarma operasyonu düzenledi.
Öte yandan çoğu Tunuslu onlarca göçmen, herhangi bir yardım almadan İtalya'nın Sardunya Adası'na ulaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.