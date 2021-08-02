02 Ağu 2021 - 16:16- Dünya G: 02 Ağu 2021 - 16:17

Katar Hamad Uluslararası Havalimanı Güvenliği Türk Firmasından

ABONE OL Google News Sayfamız

Ürünleriyle Louvre Abu Dabi Müzesi, Katar Askeri Birlikleri ve Dubai Mazaya Mall olmak üzere dünya genelinde 5 binden fazla projenin güvenliğini sağlayan şirket şimdi de Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini Arma Kontrol sağlayacak.
Katar Hamad Uluslararası Havalimanı Güvenliği Türk Firmasından mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Tamamı Türk mühendislerden oluşan ekibiyle riskli alanlara güvenlik ürünleri geliştiren Arma Kontrol, uluslararası referanslarına bir yenisini daha ekledi.

Şirket, yıllık 35 milyon uluslararası yolcunun taşındığı Hamad Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini sağlayacak. Yüzde yüz yerli teknoloji, sermaye ve teknolojiyle ürettiği yüksek çarpışma testlerinden başarıyla geçen yüksek güvenlikli mantar bariyerleri ile havalimanının genişleme projesine dahil olan Arma Kontrol, havalimanının araç ve yaya kontrolünü sağlayacak.    

Bölgeye ilk ihracatını 2010 yılında gerçekleştiren ve cirosunun yüzde 25’ini Ortadoğu pazarından alan şirket, yeni projelerle 2021 yılında bu payı yüzde 40’a çıkarmayı da hedefliyor. Şirket, Katar ve özellikle Ortadoğu’daki hedefine ulaşmak için görüşmelerini sürdürüyor.  
# Louvre Abu Dabi Müzesi, Katar Askeri Birlikleri, Dubai Mazaya Mall, Hamad Uluslararası Havalimanı

02 Ağu 2021 - 16:16 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ABD’de Delta Uyarısı: “Salgının Seyri Kötüleşecek” mask
ABD’de Delta Uyarısı: “Salgının Seyri Kötüleşecek”
Yunanistan'dan Türkiye'ye Yardım Eli, Yunanistan: “Yardım Teklifimiz Halen Geçerli” mask
Yunanistan'dan Türkiye'ye Yardım Eli, Yunanistan: “Yardım Teklifimiz Halen Geçerli”
Çekya Hükümeti COVID-19 Aşısı Olanlara İki Gün Ücretli Tatil mask
Çekya Hükümeti COVID-19 Aşısı Olanlara İki Gün Ücretli Tatil
Süper Varyant Uyarısı! Daha Ölümcül…Süper Mutant Tehdidi mask
Süper Varyant Uyarısı! Daha Ölümcül…Süper Mutant Tehdidi
İran’dan Türkiye’ye Yardım Eli! İran'dan Yangın Söndürme Uçağı 2 Helikopter Desteği mask
İran’dan Türkiye’ye Yardım Eli! İran'dan Yangın Söndürme Uçağı 2 Helikopter Desteği
İsrail, 60 Yaş Üstüne 3. Doz Aşıları Yapmaya Başlıyor mask
İsrail, 60 Yaş Üstüne 3. Doz Aşıları Yapmaya Başlıyor
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status