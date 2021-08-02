Katar Hamad Uluslararası Havalimanı Güvenliği Türk Firmasından

Tamamı Türk mühendislerden oluşan ekibiyle riskli alanlara güvenlik ürünleri geliştiren Arma Kontrol, uluslararası referanslarına bir yenisini daha ekledi.
Şirket, yıllık 35 milyon uluslararası yolcunun taşındığı Hamad Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini sağlayacak. Yüzde yüz yerli teknoloji, sermaye ve teknolojiyle ürettiği yüksek çarpışma testlerinden başarıyla geçen yüksek güvenlikli mantar bariyerleri ile havalimanının genişleme projesine dahil olan Arma Kontrol, havalimanının araç ve yaya kontrolünü sağlayacak.
Bölgeye ilk ihracatını 2010 yılında gerçekleştiren ve cirosunun yüzde 25’ini Ortadoğu pazarından alan şirket, yeni projelerle 2021 yılında bu payı yüzde 40’a çıkarmayı da hedefliyor. Şirket, Katar ve özellikle Ortadoğu’daki hedefine ulaşmak için görüşmelerini sürdürüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.