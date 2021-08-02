Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Afetzedelere Pansiyon Desteği

Mobil psikososyal destek ekipleri bölgede çalışmalara başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, afet bölgelerindeki okul pansiyonlarını yangından etkilenen vatandaşların konaklaması için açtıklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Afet bölgelerindeki okul pansiyonlarımızı yangından etkilenen vatandaşlarımızın kullanımı için açtık, ihtiyaç duyanların okul müdürlüklerimize ulaşması yeterli" dedi.
Afet sonrasındaki kayıplar nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal travmanın etkilerini hafifletebilmek için de çalışmalara destek vereceklerini belirten Bakan Selçuk, "Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimizden oluşturulan mobil psikososyal destek ekiplerimiz; afet ve acil durum bölgelerinde saha çalışmalarına başlıyor, yaralarımızı birlikte saracağız." ifadesini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.