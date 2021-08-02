02 Ağu 2021 - 16:23- Yaşam G: 02 Ağu 2021 - 16:24

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Afetzedelere Pansiyon Desteği

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Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, afet bölgelerindeki okul pansiyonlarının afetten etkilenen vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Afetzedelere Pansiyon Desteği mask
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Mobil psikososyal destek ekipleri bölgede çalışmalara başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, afet bölgelerindeki okul pansiyonlarını yangından etkilenen vatandaşların konaklaması için açtıklarını söyledi.   Bakan Selçuk, "Afet bölgelerindeki okul pansiyonlarımızı yangından etkilenen vatandaşlarımızın kullanımı için açtık, ihtiyaç duyanların okul müdürlüklerimize ulaşması yeterli" dedi.   

Afet sonrasındaki kayıplar nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal travmanın etkilerini hafifletebilmek için de çalışmalara destek vereceklerini belirten Bakan Selçuk, "Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimizden oluşturulan mobil psikososyal destek ekiplerimiz; afet ve acil durum bölgelerinde saha çalışmalarına başlıyor, yaralarımızı birlikte saracağız." ifadesini kullandı.
# Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, afet bölgelerine okul pansiyonları, Mobil psikososyal destek ekipleri

02 Ağu 2021 - 16:23 - Yaşam

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