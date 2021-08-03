Ege İhracatçıları, 7 ayda 8 Milyar 884 Milyon Dolara Ulaştı

5 birlik ihracatını artırırken, 7 birlik ise geçtiğimiz dönemki performansının gerisinde kaldı.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatını yüzde 26 yükselterek 8 milyar 884 milyon doları Türkiye’ye kazandıran EİB, son 1 yıllık dönemde yüzde 16 ivmeyle 14 milyar 820 milyon dolara ulaştı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, yüzde 54 artışla Temmuz ayının en yüksek ihracat artışına ulaşarak, 16 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, sektörler arasında her ay en fazla ihracat rakamına ulaşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Temmuz ayında da ihracatını yüzde 23 ivmeyle 151 milyon dolara çıkardı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 140 milyon dolarla en fazla ihracat yapan ikinci Birlik olarak kayıtlara geçti. Tarım ve Gıda Birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yüzde 25 artışla 110 milyon dolarla Temmuz ayını geride bıraktı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Temmuz ayında 90 milyon doları, Ege Maden İhracatçıları Birliği 79 milyon doları Türkiye’ye kazandırdı.

Bu arada Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı Temmuz ayında 53 milyon dolara ilerlerken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği 49 milyon dolara ulaştı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Temmuz ayı ihracatı yüzde 12 artışla 48 milyon dolara yükseldi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 43 milyon dolara, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 22 milyon dolara ulaştı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 41 artışla 16 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Temmuz ayında 5 Birliğin ihracatını artırdığını, 7 Birliğin ise geçtiğimiz dönemki performansının gerisinde kaldığını açıkladı.

“Temmuz ayında Tarım Birliklerimizin ihracatı 414 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Sanayi Birliklerimizin ihracatı ise yüzde 10 ilerlemeyle 744 milyon dolara ulaştı. Madencilik sektörümüzün ihracatı ise Temmuz ayında 79 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti" diyen Eskinazi, "Kimya sektörü bir ay arayla Temmuz ayında da bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Genel tabloya baktığımızda da demir sektörümüzden sonra totalde ikinci sırada. Sektör yüzde 52 artışla 151 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken, son 1 yıllık ihracatı 1,5 milyar doları aşmış durumda. Bu rakamlar Ege İhracatçı Birlikleri’nde Kimya İhracatçıları Birliği’nin kurulması isteğimizin ne kadar doğru olduğunun göstergesi" diye konuştu.