Türkiye’deki Orman Yangınlarında Yeni Risk

Türkiye'de son 5 günde çıkan yangınlar tarım arazilerine de ciddi zarar verdi. Tarım Bakanlığı, bir taraftan yangınları kontrol altına almaya çalışırken bir taraftan da hasar tespit çalışmaları için kolları sıvadı.

Buna göre, Antalya'da sera ve tarımsal alanlar zarar görürken, binlerce hayvan telef oldu. Türkiye arı varlığının yüzde 45'ini barındıran Muğla'da ise üretimin yapıldığı bölgelerin yüzde 80'inin kül olması nedeniyle bal üretimi risk altına girdi.

Seracılığın en büyük merkezlerinden biri olan Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz'dan beri devam eden yangınlar nedeniyle ilk belirlemelere göre, 700 dekara yakın muz serası, 100 dekarın üzerinde sebze serası, 15 bin dekarın üzerinde zeytin, defne ve keçiboynuzu ile narenciye alanı zarar gördü.

Yangında 300'ün üzerinde büyükbaş, 3 bine yakın küçükbaş, 4 bine yakın kanatlı hayvan, 400'e yakın da arı kovanı da telef oldu. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandar, "Özellikle hayvan yemi ve saman ihtiyacının yoğun olduğu bölgeye ilk etapta 100 ton saman ve yem ulaştırdık.

Yaptığımız çağrı üzerine yurdun çeşitli yerlerindeki borsalarımızdan çiftçilere ulaştırılmak üzere yem ve saman yardımları geliyor. Talebimiz üzerine Uşak Ticaret Borsası 10 ton samanı, Karapınar Ticaret Borsası 35 TIR yem ve samanı çiftçilerimize ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi.

Balıkesir Ticaret Borsamız 1 kamyon yem, Ünye Ticaret Borsamız 1 kamyon yem ve Konya Ticaret Borsamız 2 TIR yemi bölgeye ulaştırdı" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde de yangında hayvanları telef olan, ahırları zarar görenlere valilik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destek oldu.