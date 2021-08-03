Çankaya Belediyesi'nden Yeni Hizmet Binası, Yıldız Hizmet Binası Sona Yaklaştı  

İçinde Çankaya Evi, kütüphane, diş polikliniği yer alan yeni hizmet binası, 2021 yılı içinde hizmete girecek. Kızılay’da bulunan ana binasının yanı sıra ek hizmet binalarıyla da belediye faaliyetlerini vatandaşın ayağına götüren Çankaya Belediyesi, yeni dönemde tüm hizmetlerini Yıldız bölgesindeki vatandaşların da ayağına götürecek. Sancak Mahallesi’nin yanı sıra civardaki birçok mahallenin de yararlanacağı yeni hizmet binasının tamamlanması için artık gün sayılıyor.

ÇANKAYA EVİ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ DE BULUNACAK

Yeni bina birçok alanda vatandaşlara hizmet verecek. Hobi ve kişisel gelişim kurslarının verileceği 700 metrekarelik Çankaya Evi’ni de bünyesinde barındıracak yeni hizmet binası, ağız ve diş sağlığı polikliniği ile de vatandaşlara hizmet verecek. İçerisinde 260 metrekarelik kütüphanesi de olan Yıldız Hizmet Binası, çevresindeki yeşil alanı ile aynı zamanda vatandaşların dinlenme ve nefes alma alanı olacak.

"MUTLULUK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Pandemi sürecinde dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatın durma noktasına geldiğine dikkat çeken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pandemi süreci boyunca halkın yararına olacak yatırımları Çankayamıza kazandırmaya devam ettik. Hiçbir bahanenin altına sığınmadan yatırımlarımızı sürdürerek Çankayalıların mutluluğu için çalışıyoruz” diye konuştu.