Microsoft’un Kurucusu Bill Gates ile Melinda Gates Resmen Boşandı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile Melinda Gates evliliklerini resmi olarak bitirdi. 27 yıllık evliliklerini sona erdiren çift, 130 milyar dolarlık serveti de eşit olarak paylaşma konusunda anlaştı.

Melinda Gates'in boşanmaya rağmen Gates soyadını kullanmaya devam edeceği, çiftin beraber kurdukları vakıftaki çalışmalarını da sürdüreceği öğrenildi.

Bill Gates’in evliliği sırasında şirket içinden bir kişiyle gizli ilişki yaşadığı, buluşmalarını gizlemek için araç değiştirdiği, Melinda Gates’in de kocasını dedektife takip ettirdiği iddia edilmişti.

Çiftin sözcüleri ABD basınında yer alan bu iddiaları yalanlamıştı.