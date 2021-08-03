Ülke Çapında 15 Bölgede Yeni Vakalara Rastlanması Üzerine Herkese Test Yapılacak!

Nüfusu yaklaşık 11 milyon olan kentte bir yılı aşkın süredir ilk kez yedi vakaya rastlandığı açıklandı. Yetkililer yeni vakaların ortaya çıkmasını, çok daha bulaşıcı olan Delta varyantına ve turizm sezonunun açılmasına bağlıyor.
Çin'de son günlerde koronavirüs vakaları artmaya başladı. Son 10 günde 300 yeni vaka tespit edildi.
Ülke çapında 15 bölgede yeni vakalara rastlanması üzerine hükümet, toplu testler yapılmasını kararlaştırdı ve çeşitli kısıtlamaları uygulamaya koydu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.