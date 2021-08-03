Ülke Çapında 15 Bölgede Yeni Vakalara Rastlanması Üzerine Herkese Test Yapılacak!

Nüfusu yaklaşık 11 milyon olan kentte bir yılı aşkın süredir ilk kez yedi vakaya rastlandığı açıklandı. Yetkililer yeni vakaların ortaya çıkmasını, çok daha bulaşıcı olan Delta varyantına ve turizm sezonunun açılmasına bağlıyor.

Çin'de son günlerde koronavirüs vakaları artmaya başladı. Son 10 günde 300 yeni vaka tespit edildi.

Ülke çapında 15 bölgede yeni vakalara rastlanması üzerine hükümet, toplu testler yapılmasını kararlaştırdı ve çeşitli kısıtlamaları uygulamaya koydu.