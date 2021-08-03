Biberonla Beslenen KOI Balıkları Deniz Dünyası’nda

Özellikle Havuzdaki Koi balıkları çocukların ayrı bir ilgisini çekiyor. Küçük balıkları çocuklarla birlikte biberon ve elleriyle besleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocuklar ve ailelerin Deniz dünyasındaki keyiflerine ortak oldu.

Altınok, Deniz Dünyasını yenileme çalışmaları ile su canlılarının doğal yaşam alanlarını genişlettikleri ve yeni deniz canlıları getirdikleri bilgisini vererek, ‘’Su ve deniz canlılarımıza yeni yaşam alanları kazandırdık. Ziyaret eden vatandaşlarımızın balıkları kendi elleriyle beslemeleri için bir de dokunma havuzu yaptık. Deniz Dünyamız yeni canlıları ve yeni dekoruyla çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetindedir.” dedi.

Altınok, yenileme çalışmalarıyla Deniz Dünyasına yeni bir yüz kazandırdıklarını söyleyerek şunları aktardı:

‘’Deniz Dünyası; 2700 metrekarelik kapalı alana, toplamda ise 4 bin metrekarelik bir gezi alanına sahiptir. Tesis; Deniz balıklarının olduğu bölüm, tünel bölümü, tatlı su balıklarının olduğu bölüm ve timsahlar, kaplumbağaların da bulunduğu dinlenme alanları gibi 4 ana bölümden oluşmaktadır. Deniz Dünyası’ndaki akvaryumlarda kabuklu deniz canlıları, pirhana, ahtapot, müren, mığra ve bitki türleri ile Marmara, Ege ve Karadeniz’de yaşayan su canlıları yer alıyor. Ayrıca tesisimiz Seminer salonu ile ilköğretim öğrencilerine deniz canlıları ve denizlerdeki doğal yaşam hakkında eğitici belgeseller veren Türkiye’nin bu şekilde eğitim veren ilk ve tek akvaryumudur.’’​