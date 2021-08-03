03 Ağu 2021 - 14:13- Dünya G: 03 Ağu 2021 - 14:14

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Eşi İle Birlikte İstanbul’da

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İstanbul’a gitmek üzere adadan ayrılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi ile birlikte İstanbul’a vardı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Eşi İle Birlikte İstanbul’da mask
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İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin KKTC İstanbul Başkonsolosluğu himayelerinde düzenleyeceği 20 Temmuz Barış Harekatının 47. yıldönümü etkinliklerine katılmak amacıyla eşi Sibel Tatar ile İstanbul’a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi tarafından karşılandı.
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03 Ağu 2021 - 14:13 - Dünya

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