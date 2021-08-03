03 Ağu 2021 - 14:13- Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Eşi İle Birlikte İstanbul’da

İstanbul’a gitmek üzere adadan ayrılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi ile birlikte İstanbul’a vardı.