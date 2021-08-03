03 Ağu 2021 - 15:12- Asayiş G: 03 Ağu 2021 - 15:13

İHA’lar Yangınla Mücadelede Önemli Görev Üstleniyor

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Yangınlarla mücadelede, insansız hava araçları da önemli bir görev üstleniyor.
İHA’lar Yangınla Mücadelede Önemli Görev Üstleniyor mask
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Orman Genel Müdürlüğü, 9 insansız hava aracı ile yangınları takip ederek sahadaki ekiplere anlık veri sağlıyor.

"Canlı yayının en etkilisi İHA'lar gökyüzünde" notuyla videolu paylaşım yapan Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "9 adet İHA ile yangınları takip ederek yangınla mücadele uzmanı orman mühendislerimize anlık veri sağlıyoruz. Ekiplerimiz, yangına nereden ve nasıl müdahale edileceğini yönetim merkezlerimizde değerlendirerek müdahalede bulunuyor" ifadelerine yer verdi.
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03 Ağu 2021 - 15:12 - Asayiş

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