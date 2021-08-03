03 Ağu 2021 - 16:14- Ekonomi G: 03 Ağu 2021 - 16:15

İhracat Şampiyonu Otomotiv Temmuz’da Ara Verdi

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Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, Nisan ayından bu yana baz etkisi ile gösterdiği çift haneli artışa temmuzda ara verdi.
İhracat Şampiyonu Otomotiv Temmuz’da Ara Verdi mask
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı yüzde 9 düşüşle 2 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,2 oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yarı iletken çip sorunu nedeni ile yaşanan üretim problemleri ve uzun bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının az olması, temmuz rakamlarının aylık ortalamaların altında kalmasında etkili oldu” dedi.

Temmuz'da Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 1 artarak 827 milyon dolar olurken, sektör ihracatındaki en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek Otomobil ihracatı ise yüzde 27 azalarak 590 milyon dolar olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 26 artarak 393 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 33 azalarak 109 milyon dolar oldu.

Ülke grubu bazında en büyük Pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat temmuzda yüzde 16 azalarak 1 milyar 223 milyon dolar oldu. AB ülkelerinin payı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti.  Temmuzda Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 39, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 14 ihracat artışı görüldü.

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03 Ağu 2021 - 16:14 - Ekonomi

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